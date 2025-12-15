По подозрению в убийстве режиссера Роба Райнера задержан его сын
По подозрению в убийстве режиссера Роб Райнера и его супруги, фотографа-продюсера Мишель, задержан их сын, 32-летний Ник. Он содержится под стражей под залог в размере $4 млн. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на источники.
О смерти Райнеров стало известно 15 декабря. Deadline сообщал, что они скончались от ножевых ранений. Департамент полиции Лос-Анджелеса пока не дает официальных комментариев, но готовит пресс-конференцию. Ситуацию охарактеризовали как «семейный инцидент».
Райнеру было 78 лет, его супруге – 68, у пары трое общих детей. Райнер известен по фильмам «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».