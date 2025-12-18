Газета
Главная / Общество /

Суд арестовал подростка, убившего ребенка в школе в Одинцове

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в подмосковном Одинцове и убийстве 10-летнего ребенка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на суд.

СК России по Московской области возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье за убийство ребенка предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Нападение на Успенскую общеобразовательную школу в поселке Горки-2 произошло утром 16 декабря. Тогда 15-летний девятиклассник смертельно ранил четвероклассника ножом, также ранение получил охранник школы. Свои действия он снимал на видео.

Погибший мальчик был из семьи граждан Таджикистана, а нападавший придерживался нацистских взглядов. Также подросток интересовался движением No Lives Matter («Ничьи жизни не имеют значения»), выступающим за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

