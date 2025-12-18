Суд заключил под стражу напавшего на учительницу школьника в Петербурге

Следственные органы предъявили 15-летнему ученику обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме того, по делу о случившемся обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), предъявлено сотруднице охранной организации. По данным следствия, женщина не провела досмотр школьника. В итоге он пронес нож в здание школы, несмотря на сработавший металлоискатель. Сотрудница признала вину.