Суд заключил под стражу напавшего на учительницу школьника в Петербурге
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля подростку, который напал с ножом на учительницу в школе №191. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
Во время заседания сторона защиты ходатайствовала о более мягкой мере пресечения – домашнем аресте либо передаче подростка под присмотр законных представителей. Суд отклонил ходатайство.
Следственные органы предъявили 15-летнему ученику обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме того, по делу о случившемся обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), предъявлено сотруднице охранной организации. По данным следствия, женщина не провела досмотр школьника. В итоге он пронес нож в здание школы, несмотря на сработавший металлоискатель. Сотрудница признала вину.
Сообщается, что подросток признал вину частично. Он отрицает наличие конфликта с пострадавшей учительницей.
15 декабря ученик петербургской школы пронес нож в учебное заведение и нанес преподавателю не менее трех ударов. Предварительно, поводом для нападения могла стать неудовлетворительная оценка. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. После произошедшего девятиклассник хотел покончить с собой.