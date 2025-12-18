Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд заключил под стражу напавшего на учительницу школьника в Петербурге

Ведомости

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля подростку, который напал с ножом на учительницу в школе №191. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Во время заседания сторона защиты ходатайствовала о более мягкой мере пресечения – домашнем аресте либо передаче подростка под присмотр законных представителей. Суд отклонил ходатайство.

Следственные органы предъявили 15-летнему ученику обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме того, по делу о случившемся обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), предъявлено сотруднице охранной организации. По данным следствия, женщина не провела досмотр школьника. В итоге он пронес нож в здание школы, несмотря на сработавший металлоискатель. Сотрудница признала вину.

Сообщается, что подросток признал вину частично. Он отрицает наличие конфликта с пострадавшей учительницей.

15 декабря ученик петербургской школы пронес нож в учебное заведение и нанес преподавателю не менее трех ударов. Предварительно, поводом для нападения могла стать неудовлетворительная оценка. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. После произошедшего девятиклассник хотел покончить с собой.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь