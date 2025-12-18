Газета
Главная / Общество /

Казанцеву приговорили к девяти годам колонии по четырем статьям

Ведомости

Суд заочно приговорил ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Александру Казанцеву к девяти годам лишения свободы по четырем статьям УК РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Казанцева будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, сроком на пять лет.

Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, по мотивам политической ненависти), ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение лица в деятельность экстремистской организации), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Активистку Александру Казанцеву внесли в список террористов и экстремистов

Общество

По данным суда, в феврале 2025 г. Казанцева опубликовала в соцсети материал с ложной информацией о действиях ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

Кроме того, с декабря 2023 г. по май 2025 г. она активно участвовала в деятельности экстремистской организации, деятельность которой запрещена Верховным судом РФ. Казанцева организовывала мероприятия, направленные на привлечение новых участников в международное общественное движение, признанное экстремистским.

Суд также установил, что Казанцева дважды привлекалась к ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Несмотря на это, она продолжала распространять материалы в соцсети без указания на статус иностранного агента.

9 октября Росфинмониторинг внес Казанцеву в список террористов и экстремистов.

26 сентября Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Казанцеву на два месяца по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Позже стало известно, что защита девушки обжаловала ее арест. «РИА Новости» писало, что в суде была зарегистрирована апелляционная жалоба.

