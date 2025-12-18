Казанцеву приговорили к девяти годам колонии по четырем статьям

Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, по мотивам политической ненависти), ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение лица в деятельность экстремистской организации), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).