Общество

Росавиация ограничила работу аэропортов Владикавказа и Грозного

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель агентства проинформировал об ограничениях в 04:54 мск. Он уточнил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 19 декабря ограничения на прием и выпуск самолетов также были введены в воздушных гаванях Волгограда, Калуги («Грабцево»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Самары («Курумоч») и Ярославля («Туношна»).

В 06:13 Кореняко сообщил об отмене ограничений в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова.

В ночь на 18 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа, сообщало Минобороны. Наибольшее число сбитых БПЛА – 31 – пришлось на территорию Брянской области. 

