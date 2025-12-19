Росавиация ограничила работу аэропортов Владикавказа и Грозного
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства проинформировал об ограничениях в 04:54 мск. Он уточнил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Ночью 19 декабря ограничения на прием и выпуск самолетов также были введены в воздушных гаванях Волгограда, Калуги («Грабцево»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Самары («Курумоч») и Ярославля («Туношна»).
В 06:13 Кореняко сообщил об отмене ограничений в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова.
В ночь на 18 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа, сообщало Минобороны. Наибольшее число сбитых БПЛА – 31 – пришлось на территорию Брянской области.