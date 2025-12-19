В России изменятся названия ряда профессий в 2026 году

В конце сентября «Ведомости» писали со ссылкой на данные «Экопси консалтинг», что российские компании, как правило, создают кадровый резерв, как только численность персонала организации переваливает за 500 человек. Вместе с тем половина из них формирует его из группы сотрудников, отобранных определенным образом для дальнейшего развития. Согласно исследованию, только для 27% организаций создание кадрового резерва является регулярным процессом, включающим в себя планирование, отбор и обучение специалистов, назначение их на новые должности и оценку эффективности.