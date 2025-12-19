В России изменятся названия ряда профессий в 2026 году
Общероссийский классификатор профессий и должностей будет обновлен с 2026 г. Это изменение затронет всех работников, поскольку от точного наименования должности зависят ключевые льготы – право на досрочную пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с «РИА Новости».
Депутат отметил, что произвольные формулировки в трудовых договорах могут привести к спорам при оформлении пенсии или подтверждении льгот. В связи с этим он рекомендовал работникам в следующем году «заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу» и при необходимости уточнять информацию в кадровой службе.
