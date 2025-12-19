Синоптик рассказал о погоде на Новый год в Москве
Жители Москвы, а также всей центральной России будут праздновать Новый год с бодрящим морозом и снегом, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По предварительным прогнозам, "минусовые" температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады, снежный покров может подрасти до 4–7 см, а Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящими морозцами и снегом», – отметил он.
В начале декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что тот период стал всего четвертым началом зимы в Москве без снега за XXI в. Он говорил, что такие случаи фиксировались в 2006, 2008 и 2009 гг. По словам синоптика, в 2006 г. снежный покров образовался только 19 декабря, «а в 2008-м и вовсе 23 декабря».