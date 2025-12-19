Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Ярославля
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Ярославля («Туношна»). Об этом сообщает пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.
Представитель Росавиации проинформировал об отмене меры в 09:33 мск. Об ограничениях в Геленджике Кореняко сообщал в 08:40 мск, а о мере в Ярославле – в 04:40 мск.
В ночь на 19 декабря Росавиация также ограничивала работу аэропортов Волгограда, Калуги («Грабцево»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Самары («Курумоч»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Мера уже отменена в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова, Волгограда и Тамбова.
В ночь на 19 декабря силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника над регионами России. Из них 36 единиц было уничтожено над Ростовской областью, 17 – над Белгородской, 15 – над Воронежской и семь – над акваторией Каспийского моря. По шесть БПЛА было нейтрализовано над территорией Самарской, Астраханской областей и над акваторией Азовского моря. По одной атаке отразили в Курской области и Краснодарском крае.