Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Ярославля

Ведомости

Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Ярославля («Туношна»). Об этом сообщает пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Представитель Росавиации проинформировал об отмене меры в 09:33 мск. Об ограничениях в Геленджике Кореняко сообщал в 08:40 мск, а о мере в Ярославле – в 04:40 мск.

В ночь на 19 декабря Росавиация также ограничивала работу аэропортов Волгограда, Калуги («Грабцево»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Самары («Курумоч»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Мера уже отменена в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова, Волгограда и Тамбова.

В ночь на 19 декабря силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника над регионами России. Из них 36 единиц было уничтожено над Ростовской областью, 17 – над Белгородской, 15 – над Воронежской и семь – над акваторией Каспийского моря. По шесть БПЛА было нейтрализовано над территорией Самарской, Астраханской областей и над акваторией Азовского моря. По одной атаке отразили в Курской области и Краснодарском крае.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь