Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Ярославля

В ночь на 19 декабря силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника над регионами России. Из них 36 единиц было уничтожено над Ростовской областью, 17 – над Белгородской, 15 – над Воронежской и семь – над акваторией Каспийского моря. По шесть БПЛА было нейтрализовано над территорией Самарской, Астраханской областей и над акваторией Азовского моря. По одной атаке отразили в Курской области и Краснодарском крае.