Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД сообщило о схеме вымогательства средств через фишинговые ресурсы

Ведомости

Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, чтобы с учетом собранных данных предъявлять россиянам ложные обвинения и вымогать деньги за отсутствие публикаций якобы компромата, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники могут создавать, например, клоны запрещенных сайтов. Данные вводятся жертвой, иногда преступники также получают их из открытых источников. Обвинение может заключаться в том числе в просмотре нелегального контента. Аферисты угрожают публикацией ложных сведений и требуют у граждан денежный выкуп.

Киберполиция подчеркнула, что вне зависимости от выбранных мошенниками легенд «вымогательство и угрозы распространения персональных данных – это уголовно наказуемые деяния». Целью таких действий становится получение денег, заключили представители ведомства.

16 декабря МВД сообщило, что мошенники под видом формальной процедуры также просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к личным данным пользователя. Злоумышленники под видом «работодателя» или «сотрудника службы безопасности» просят запустить демонстрацию экрана под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь