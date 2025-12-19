МВД сообщило о схеме вымогательства средств через фишинговые ресурсы
Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, чтобы с учетом собранных данных предъявлять россиянам ложные обвинения и вымогать деньги за отсутствие публикаций якобы компромата, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники могут создавать, например, клоны запрещенных сайтов. Данные вводятся жертвой, иногда преступники также получают их из открытых источников. Обвинение может заключаться в том числе в просмотре нелегального контента. Аферисты угрожают публикацией ложных сведений и требуют у граждан денежный выкуп.
Киберполиция подчеркнула, что вне зависимости от выбранных мошенниками легенд «вымогательство и угрозы распространения персональных данных – это уголовно наказуемые деяния». Целью таких действий становится получение денег, заключили представители ведомства.
16 декабря МВД сообщило, что мошенники под видом формальной процедуры также просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к личным данным пользователя. Злоумышленники под видом «работодателя» или «сотрудника службы безопасности» просят запустить демонстрацию экрана под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами».