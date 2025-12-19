Газета
СФ одобрил закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля

Совет Федерации на пленарном заседании принял закон, вводящий в России новую памятную дату – День памяти жертв геноцида советского народа. Она будет отмечаться 19 апреля. Соответствующий документ опубликован на сайте думской базы.

16 декабря этот закон в третьем чтении приняла Госдума. В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что введение памятной даты важно «для противодействия фальсификации истории».

Дата 19 апреля выбрана не просто так. Именно в этот день в 1943 г. издали указ № 39, который впервые на государственном уровне зафиксировал факты целенаправленной и масштабной политики уничтожения мирного населения на оккупированных территориях.

