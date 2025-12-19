Газета
Путин: ущерб от телефонных мошенников в России сократился на 33%

Ущерб от телефонных мошенников для россиян уменьшился уже на 33%, но многое еще нужно сделать, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией «Итоги года».

Он привел данные МВД России. Согласно им, количество преступлений, связанных с телефонными мошенниками также уменьшилось на 7%.

Российский лидер отметил, что жителям страны стоит сразу класть трубку, когда звонящие начинают говорить им о денежных средствах или имуществе. «Даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить», – сказал Путин.

17 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной борьбе с киберпреступностью, сообщил, что российские операторы связи заблокировали более 13 млн смс с момента введения новых требований по противодействию спаму и кибермошенничеству. По его словам, с августа операторы начали передавать сообщения с кодами для входа на портал «Госуслуги» только после завершения телефонного разговора.

