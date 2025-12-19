Путин: ущерб от телефонных мошенников в России сократился на 33%

17 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной борьбе с киберпреступностью, сообщил, что российские операторы связи заблокировали более 13 млн смс с момента введения новых требований по противодействию спаму и кибермошенничеству. По его словам, с августа операторы начали передавать сообщения с кодами для входа на портал «Госуслуги» только после завершения телефонного разговора.