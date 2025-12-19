Бастрыкин поручил доложить о ходе рассмотрения дела, озвученного на прямой линии
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по вопросу, озвученному в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
Речь идет о нарушении прав жительницы города Всеволожска Ленинградской области. Она сообщила, что застройщик многоквартирного дома снял деньги со специального счета за квартиру, когда дом еще не был введен в эксплуатацию.
Следственные органы СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования по доводам обращения.
19 декабря в Гостином дворе проходят «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» – совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция. Она стартовала в 12:00 мск. Федеральные телеканалы заложили в сетке вещания время до 15:00, но выступления президента не ограничены – обычно программа длится 4,5 часа.
В этом году количество присланных вопросов и обращений граждан к президенту превысило 2,5 млн, что больше прошлогоднего показателя.