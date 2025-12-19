Бастрыкин поручил доложить о ходе рассмотрения дела, озвученного на прямой линии

19 декабря в Гостином дворе проходят «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» – совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция. Она стартовала в 12:00 мск. Федеральные телеканалы заложили в сетке вещания время до 15:00, но выступления президента не ограничены – обычно программа длится 4,5 часа.