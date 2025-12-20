Российские вина исключили из конкурса в Сан-Франциско из-за санкций

По данным издания, организаторы принесли извинения за допущенную ошибку и взяли на себя полную ответственность за инцидент. Винодельческим хозяйствам вернут вступительные взносы. Участие российских вин вызвало недовольство со стороны проукраинских активистов, сказано в публикации.