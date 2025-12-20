Газета
Главная / Общество /

Российские вина исключили из конкурса в Сан-Франциско из-за санкций

Ведомости

В начале декабря организаторы международного винного конкурса в Сан-Франциско решили исключить из соревнования 15 российских винодельческих хозяйств, представивших 95 бутылок. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.

Президент конкурса Аманда Блю заявила, что после консультаций с юристами было принято решение, что российские винодельни не имеют права участвовать из-за санкций США. Российские образцы жюри оценивать не стали.

По данным издания, организаторы принесли извинения за допущенную ошибку и взяли на себя полную ответственность за инцидент. Винодельческим хозяйствам вернут вступительные взносы. Участие российских вин вызвало недовольство со стороны проукраинских активистов, сказано в публикации.

Международный винный конкурс в Сан-Франциско проводится организацией Tasting Alliance, основанной в 1980 г. В 2025 г. году было обработано около 2000 заявок.

В марте 2022 г. США ввели запрет на импорт морепродуктов и алкоголя из России.

