США вводят запрет на импорт морепродуктов и алкоголя из России
Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России из-за спецоперации на Украине. Обращение президента транслировалось на Youtube-канале Белого дома.
В частности, новые санкции предполагают запрет на импорт из России икры и других морепродуктов, водки и алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов.
Также вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий. Объем поставок в США товаров, подпадающих под сегодняшние ограничения на предметы роскоши, составляет почти $550 млн в год, уточнили в Белом доме.
Помимо этого Байден объявил, что страны, входящие в G7, будут также добиваться запрета на заимствования Россией средств в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке и других мировых финансовых институтах.
В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. По словам Байдена, страны G7 также намерены ускорить конфискацию активов попавших под санкции российских бизнесменов.
Как уточняется на сайте Белого дома, Байден намерен добиваться исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО).
«Президент Байден будет тесно сотрудничать с конгрессом, чтобы лишить Россию преимуществ членства в ВТО, чтобы российский импорт не пользовался режимом наибольшего благоприятствования в нашей экономике», — следует из заявления.
Помимо санкций, касающихся торговых отношений, США вводят блокирующие персональные санкции в отношении «представителей российской элиты и членов их семей». США блокируют активы и счета, а также запрещают въезд в страну.
«Это включает Юрия Ковальчука, руководителей банков, против которых мы ввели санкции, и депутатов Госдумы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении Белого дома.
Ранее сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. О них может быть объявлено в ближайшие дни. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что принятие новых санкций будет напрямую связано с возможной эскалацией конфликта на Украине — если обстановка ухудшится, то «будут новые массивные санкции». По его словам, Евросоюз рассматривает «различные варианты» на будущее.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.