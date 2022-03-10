Собянин заявил о стабильности экономики Москвы в условиях санкций
Экономика Москвы находится в стабильном состоянии на фоне санкционного давления, заявил мэр города Сергей Собянин, слова которого передает ТАСС.
«Мы в последние дни активно общаемся с различными направлениями бизнеса, чтобы определить проблемные места, направления и меры поддержки для развития экономики города. В целом ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику», — сказал Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг Москвы.
Столичный градоначальник подчеркнул, что у желающих причинить городу вред «ничего не получится»: московская экономика в последние годы прошла «ряд тяжелейших кризисов», один из которых связан с пандемией коронавируса. «И все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы», — добавил Собянин.
Для этого властям города и предпринимателям необходимо работать сообща, слышать друг друга и вырабатывать адекватные меры, а также быстро их реализовать, подчеркнул мэр Москвы.
«В городе создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Наметили направления деятельности этой комиссии: сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения. Все эти направления касаются каждой из наших отраслей», — отметил Собянин.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.