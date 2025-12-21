Пик заболеваемости гонконгским гриппом ожидается в середине января
Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. В праздничные дни люди реже контактируют друг с другом, находясь дома, что временно снижает распространение инфекции. Рост заболеваемости прогнозируется после возвращения к работе и учебе, пояснил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов, пишет ТАСС.
Этот подтип, относящийся к острым респираторным инфекциям, является доминирующим в текущем эпидсезоне как в России, так и в мире. По словам эксперта, в этом году вирус эволюционировал по двум направлениям, а вакцина создавалась только против одного из них, что повлияло на эффективность прививки. Тем не менее масштабы заболеваемости несопоставимы с пандемией COVID-19.
Наиболее уязвимыми перед тяжелым течением болезни остаются пожилые люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, диабетом, ВИЧ-инфекцией, а также те, кто не был вакцинирован.
11 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. На текущий момент нет официальных данных о циркуляции якобы нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, не восприимчивого к вакцинации.