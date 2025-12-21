Пик заболеваемости гонконгским гриппом ожидается в середине января

Этот подтип, относящийся к острым респираторным инфекциям, является доминирующим в текущем эпидсезоне как в России, так и в мире. По словам эксперта, в этом году вирус эволюционировал по двум направлениям, а вакцина создавалась только против одного из них, что повлияло на эффективность прививки. Тем не менее масштабы заболеваемости несопоставимы с пандемией COVID-19.