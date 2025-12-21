Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Пик заболеваемости гонконгским гриппом ожидается в середине января

Ведомости

Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. В праздничные дни люди реже контактируют друг с другом, находясь дома, что временно снижает распространение инфекции. Рост заболеваемости прогнозируется после возвращения к работе и учебе, пояснил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов, пишет ТАСС.

Этот подтип, относящийся к острым респираторным инфекциям, является доминирующим в текущем эпидсезоне как в России, так и в мире. По словам эксперта, в этом году вирус эволюционировал по двум направлениям, а вакцина создавалась только против одного из них, что повлияло на эффективность прививки. Тем не менее масштабы заболеваемости несопоставимы с пандемией COVID-19.

Наиболее уязвимыми перед тяжелым течением болезни остаются пожилые люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, диабетом, ВИЧ-инфекцией, а также те, кто не был вакцинирован.

11 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. На текущий момент нет официальных данных о циркуляции якобы нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, не восприимчивого к вакцинации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь