Главная / Общество /

Дмитриев: Казимир Малевич предсказал появление «файлов Эпштейна»

Ведомости

Художник Казимир Малевич «предсказал» появление «файлов Эпштейна» за 110 лет до их публикации, пошутил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Русский художник Казимир Малевич предсказал появление файлов Эпштейна еще в 1915 г., создав свой знаменитый «Черный квадрат», – написал он в X.

Минюст США в ночь на 20 декабря начал публикацию новых документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях. Большинство данных были скрыты за черными прямоугольниками с целью сокрытия личной информации жертв. Также были полностью скрыты более 100 страниц документа, связанного с расследованием большого жюри.

На новых фотографиях из материалов дела запечатлены знаменитости: экс-президент США Билл Клинтон, певец Майкл Джексон, музыкант Мик Джаггер, певица Дайана Росс и др. На некоторых кадрах они находятся в компании самого Эпштейна и неизвестных девушек.

