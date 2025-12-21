Дмитриев: Казимир Малевич предсказал появление «файлов Эпштейна»

Минюст США в ночь на 20 декабря начал публикацию новых документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях. Большинство данных были скрыты за черными прямоугольниками с целью сокрытия личной информации жертв. Также были полностью скрыты более 100 страниц документа, связанного с расследованием большого жюри.