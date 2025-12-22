Говырин: в 2026 году выплаты семьям с детьми составят до 18 400 рублей
В 2026 г. ежемесячные выплаты семьям с детьми составят от 9200 руб. до 18 400 руб. в зависимости от уровня нуждаемости. Об этом депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил «РИА Новости».
По словам парламентария, размер пособия для семей с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя от 50% до 100% прожиточного минимума, который на душу населения вырастет до 18 900 руб. в 2026 г. Для детей эта величина составит 18 400 руб., для трудоспособных граждан – 20 600 руб., уточнил Говырин.
Конкретные суммы выплат составят 9 185 руб. (при выплате в 50% прожиточного минимума), 13 778 руб. (75%) и 18 371 руб. (100%).
19 декабря в ходе программы «Итоги года» президент России Владимир Путин признал существование проблемы: выплаты по уходу за ребенком прекращаются, когда ребенку исполняется 1,5 года, тогда как декретный отпуск длится до трех лет, а детские сады принимают детей с трех лет. Глава государства объяснил это несоответствие бюджетными ограничениями. По словам Путина, кабмину следует дополнительно проработать этот вопрос и найти возможные решения, чтобы поддержка семей с детьми была более логичной и последовательной.