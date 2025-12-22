Говырин: в 2026 году выплаты семьям с детьми составят до 18 400 рублей

19 декабря в ходе программы «Итоги года» президент России Владимир Путин признал существование проблемы: выплаты по уходу за ребенком прекращаются, когда ребенку исполняется 1,5 года, тогда как декретный отпуск длится до трех лет, а детские сады принимают детей с трех лет. Глава государства объяснил это несоответствие бюджетными ограничениями. По словам Путина, кабмину следует дополнительно проработать этот вопрос и найти возможные решения, чтобы поддержка семей с детьми была более логичной и последовательной.