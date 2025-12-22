МВД рассказало о мошенничестве с подработкой на продаже подарочных сертификатов
Мошенники используют схему с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов, вовлекая граждан в противоправные действия. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о простой удаленной работе без оформления договора. После отклика потенциального «сотрудника» переводят в отдельный чат и предлагают зарабатывать на продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки. Исполнителю отводится роль посредника: он размещает объявления, принимает оплату от покупателей, оставляет себе небольшой процент и переводит основную сумму третьим лицам – организаторам схемы.
Покупателям при этом передаются недействительные или неработающие сертификаты. Когда пострадавшие требуют вернуть деньги, мошенники обещают «разобраться» и компенсировать ущерб, после чего прекращают общение. В результате ответственность фактически перекладывается на посредника, который либо вынужден возвращать средства из собственных денег, либо рискует быть привлеченным как соучастник преступления.
В МВД отмечают, что после таких инцидентов мошенники удаляют переписку, меняют названия и оформление каналов, а человек остается с финансовыми потерями и возможными юридическими проблемами.
В качестве характерных признаков схемы правоохранители называют подработку без официального договора, общение исключительно через мессенджеры, продажу подарочных сертификатов через посредника, требования срочных переводов третьим лицам через СБП и обещание фиксированного процента за каждую операцию.
В МВД РФ призвали граждан быть особенно осторожными при поиске удаленной работы, а подарочные сертификаты приобретать только в официальных магазинах и у проверенных продавцов.
21 декабря «РИА Новости» со ссылкой на компанию в области кибербезопасности «Еса про» сообщало, что россиян начали обманывать под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Сотруднику компании приходит SMS от «службы доставки», где заявляется о том, что один из клиентов якобы решил отправить подарок, но курьеру не удалось дозвониться.