МВД рассказало о мошенничестве с подработкой на продаже подарочных сертификатов

21 декабря «РИА Новости» со ссылкой на компанию в области кибербезопасности «Еса про» сообщало, что россиян начали обманывать под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Сотруднику компании приходит SMS от «службы доставки», где заявляется о том, что один из клиентов якобы решил отправить подарок, но курьеру не удалось дозвониться.