МВД объяснило алгоритм действий при взломе аккаунта во «Вконтакте»
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ дало рекомендации при взломе аккаунта во «Вконтакте».
При подозрении на взлом учетной записи следует завершить все сеансы на неизвестных устройствах, сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию. Подробный алгоритм действий киберуправление представило в карточках.
«Взлом аккаунта – последнее, чего хочется в новогоднюю суету, особенно когда в соцсетях хранятся ваши семейные фото, переписки с близкими и контакты друзей. Но паника – не лучший помощник в такой ситуации. Гораздо эффективнее – знать, как действовать заранее», – сообщили в управлении.
29 ноября в МВД РФ перечислили признаки рассылки сообщений со взломанного аккаунта. По данным ведомства, после получения контроля над учетной записью злоумышленники рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги. Они рассчитывают, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека.
Как правило, мошеннические файлы имеют формат APK и содержат установочные пакеты вредоносных программ. Через них мошенники получают удаленный доступ к телефону и похищают персональную информацию.