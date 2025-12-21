МВД объяснило алгоритм действий при взломе аккаунта во «Вконтакте»

«Взлом аккаунта – последнее, чего хочется в новогоднюю суету, особенно когда в соцсетях хранятся ваши семейные фото, переписки с близкими и контакты друзей. Но паника – не лучший помощник в такой ситуации. Гораздо эффективнее – знать, как действовать заранее», – сообщили в управлении.