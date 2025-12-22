Jim Beam приостановит производство на своем главном заводе на весь 2026
Производитель бурбона Jim Beam объявил о приостановке производства на своем основном заводе в штате Кентукки на весь 2026 г. В компании пояснили, что предприятие будет закрыто на время реализации инвестиционной программы по модернизации производственных мощностей. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление компании.
Как сообщили в Jim Beam, компания регулярно пересматривает объемы выпуска продукции с учетом потребительского спроса. В рамках этого процесса руководство обсудило с командой вопросы планирования производства на 2026 г., по итогам которого было принято решение временно приостановить работу завода.
Производители виски в Кентукки, который традиционно считается центром бурбона, сейчас сталкиваются с высокой степенью неопределенности, отмечает BBC. В числе факторов, влияющих на отрасль, называется торговая политика президента США Дональда Трампа. По данным издания, американские компании с алкогольной продукцией столкнулись с ответными импортными пошлинами на зарубежных рынках после того, как в апреле президент США объявил о введении тарифов на товары из большинства стран мира.
Бренд Jim Beam принадлежит японской компании Suntory Global Spirits. В компании уточнили, что остальные объекты в штате продолжат работу в обычном режиме. Речь идет, в том числе, об отдельном ликеро-водочном заводе, предприятиях по розливу и складированию продукции, а также о туристическом центре Jim Beam.
В Jim Beam также сообщили, что рассматривают варианты занятости персонала на период приостановки производства и ведут переговоры с профсоюзом работников.
Американские производители столкнулись с ответными импортными пошлинами на свои товары после того, как Трампа ввел пошлины для 200 стран мира.