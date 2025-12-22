Jim Beam приостановит производство на своем главном заводе на весь 2026

Производители виски в Кентукки, который традиционно считается центром бурбона, сейчас сталкиваются с высокой степенью неопределенности, отмечает BBC. В числе факторов, влияющих на отрасль, называется торговая политика президента США Дональда Трампа. По данным издания, американские компании с алкогольной продукцией столкнулись с ответными импортными пошлинами на зарубежных рынках после того, как в апреле президент США объявил о введении тарифов на товары из большинства стран мира.