Пенсионеры смогут предъявлять пенсионное удостоверение с помощью Max

19 декабря в ходе программы «Итоги года» президент России Владимир Путин заявил, что с созданием национального мессенджера Max Россия добилась полного цифрового суверенитета. По его словам, создание Max было необходимо, так как в стране были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. Российский лидер также отметил, что в Max стал доступен ряд услуг для граждан, которые не могли оказываться через иностранные системы «по целому ряду обстоятельств», в том числе и по соображениям безопасности. В то же время Путин добавил, что конкуренция среди мессенджеров должна быть, и у Max «она будет».