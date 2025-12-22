Пенсионеры смогут предъявлять пенсионное удостоверение с помощью Max
Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут применять удостоверение с правом на льготу, созданное на основе цифрового ID, в приложении Max. Об этом говорится в сообщении Минтруда России.
Отмечается, что такая возможность уже предоставлена членам многодетных семей. Документ может быть использован для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев, подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте и в других ситуациях.
Чтобы получить документ, требуется подтверждённая учетная запись ЕСИА и согласие Социального фонда России на обработку данных. Пенсионерам могут найти такую опцию в личном кабинете сайта «Госуслуги» в разделе «Работа и пенсия», а люди с инвалидностью – в разделе «Документы для предъявления». Оформив право на портале, можно активировать его в Max.
19 декабря в ходе программы «Итоги года» президент России Владимир Путин заявил, что с созданием национального мессенджера Max Россия добилась полного цифрового суверенитета. По его словам, создание Max было необходимо, так как в стране были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. Российский лидер также отметил, что в Max стал доступен ряд услуг для граждан, которые не могли оказываться через иностранные системы «по целому ряду обстоятельств», в том числе и по соображениям безопасности. В то же время Путин добавил, что конкуренция среди мессенджеров должна быть, и у Max «она будет».