Минобрнауки хочет сократить примерно 45 000 платных мест в вузах
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в высших учебных заведениях России, в особенности эта процедура коснется негосударственного сектора, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ведомства Валерий Фальков.
«Будет сокращено порядка 45 000 мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе – в негосударственных вузах, там почти 20%», – отметил министр.
По словам Фалькова, сокращение будет проводиться по 40 направлениям. В числе таких программ он назвал «Экономику», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденцию», «Рекламу и связи с общественностью».
В середине ноября сообщалось, что Минобрнауки не планирует полностью ограничивать прием на платные места в российские вузы для учеников, у которых средний балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) меньше 50. Пояснение было озвучено на фоне вступления в силу в сентябре 2025 г. закона о госрегулировании платного приема на обучение в вузы. Ограничением занимается правительственная комиссия по научно-технологическому развитию.