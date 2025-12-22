Минобрнауки хочет сократить примерно 45 000 платных мест в вузах

В середине ноября сообщалось, что Минобрнауки не планирует полностью ограничивать прием на платные места в российские вузы для учеников, у которых средний балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) меньше 50. Пояснение было озвучено на фоне вступления в силу в сентябре 2025 г. закона о госрегулировании платного приема на обучение в вузы. Ограничением занимается правительственная комиссия по научно-технологическому развитию.