Заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона задержали из-за взятки

22 декабря по делу о получении взяток осудили экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву. Ее приговорили к 15 годам колонии. Золотарева также получила штраф в размере 170 млн руб., лишилась почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.