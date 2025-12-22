Заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона задержали из-за взятки
Заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковника юстиции Ильшата Купкенова задержали и доставили в Москву, обвинив во взятке, передает ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.
«В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили представители суда.
Обвинение, по их данным, связано с превышением подполковником полномочий. Он мог получить взятку в особо крупном размере.
22 декабря по делу о получении взяток осудили экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву. Ее приговорили к 15 годам колонии. Золотарева также получила штраф в размере 170 млн руб., лишилась почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.