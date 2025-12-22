FT: «реэмиграция» стала словом года из-за усиления правых тенденций в политике
Словом 2025 г. стала «реэмиграция» – идея о том, что этническое разнообразие представляет угрозу. Об этом пишет заместитель редактора и обозреватель Financial Times Стивен Буш.
По его оценке, термин, который ранее использовался преимущественно в академической среде или на периферии крайне правой риторики, в 2025 г. стал частью публичных и электоральных дискуссий в США и Европе. Если в научном контексте «реэмиграция» подразумевала добровольное возвращение мигрантов в страны происхождения, то сегодня он все чаще используется для обозначения жестких, а иногда и принудительных мер.
Буш указывает, что особенно наглядно этот сдвиг проявляется в Германии. Идеи «Альтернативы для Германии» (АдГ), ранее вызывавшие протесты, в преддверии парламентских выборов в феврале вышли на новый уровень легитимации. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель публично призвала к «масштабной репатриации», фактически введя радикальную концепцию в официальный предвыборный дискурс, полагает обозреватель FT.
Распространение подобных идей автор называет значительным успехом крайне правых движений, которым удалось навязать собственную повестку более широкому политическому спектру. По его мнению, этому также способствует возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое стало сигналом для правых сил в Европе о допустимости более жесткой и ранее табуированной риторики в вопросах миграции и идентичности.