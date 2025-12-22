FT: «реэмиграция» стала словом года из-за усиления правых тенденций в политике

По его оценке, термин, который ранее использовался преимущественно в академической среде или на периферии крайне правой риторики, в 2025 г. стал частью публичных и электоральных дискуссий в США и Европе. Если в научном контексте «реэмиграция» подразумевала добровольное возвращение мигрантов в страны происхождения, то сегодня он все чаще используется для обозначения жестких, а иногда и принудительных мер.