ВС счел антисоветскую агитацию не содержащей опасности для общества

Лещук проживал на временно оккупированной немецкими войсками территории и в июне 1943 г. добровольно поступил на службу в немецкую армию. Его признали виновным в измене родине и контрреволюционной агитации. Советское следствие установило, что, находясь на шахте после пленения, Лещук выражал недовольство советской властью, критиковал представителей руководства, восхвалял жизнь за границей и распространял антисоветские высказывания среди рабочих.