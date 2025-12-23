РАН добавила в орфографический словарь русского языка еще 264 слова
Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами, в том числе «пюрешкой» и «драконоборцем», сообщил академический ресурс «Академос».
Как отмечается в публикации, с начала 2025 г. в словарь попало 921 новое слово. В перечне находятся слова из разных сфер, например «агротуризм», «беспилотие», «гексакоптер», «медиафасад», «промпт-инженер». В словарь также вошли слова «релокация», «сапборд» и «серверная». Кроме того, авторы добавили в словарь известную лексику, уточнив нормативные написания: «авиагавань», «замкомандира», «плацкарт» и «раннеутренний».
Среди научной и терминологической лексики, которая пополнила словарь, – «геоглиф», »домокомплект», »логоритмика» и другие. К ряду слов, например «завролоф», были добавлены альтернативные варианты написания («зауролоф»).
22 декабря доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов рассказал, что фраза «схема Долиной» и еще четыре высказывания, которые связаны с мошенничеством вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, станут частью словаря неологизмов 2025 г. Он назвал среди таких словосочетаний »эффект Долиной», «бабушкина схема», «казус Долиной» и «бабушкин вариант».