РАН добавила в орфографический словарь русского языка еще 264 слова

Как отмечается в публикации, с начала 2025 г. в словарь попало 921 новое слово. В перечне находятся слова из разных сфер, например «агротуризм», «беспилотие», «гексакоптер», «медиафасад», «промпт-инженер». В словарь также вошли слова «релокация», «сапборд» и «серверная». Кроме того, авторы добавили в словарь известную лексику, уточнив нормативные написания: «авиагавань», «замкомандира», «плацкарт» и «раннеутренний».