«Схему Долиной» добавят в словарь неологизмов
Фраза «схема Долиной» и еще четыре высказывания, которые связаны с мошенничеством вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, станут частью словаря неологизмов 2025 г., рассказал «РИА Новости» доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.
«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение "схема Долиной" – это лето 2024 г. Дальше "эффект Долиной" – это декабрь 2024 г. Потом "бабушкина схема" – это лето 2025 г., "казус Долиной" – осень 2025 г. И "бабушкин вариант" – это декабрь 2025 г.», – отметил филолог.
Он добавил, что подобная ситуация возникала после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда в информационном пространстве были созданы такие выражения, как «головечеринники» или «свитер/водолазка извинений». Их использовали и вне контекста, после произошедшего.
16 декабря Верховный суд (ВС) России вернул право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилья Полине Лурье. По решению суда артистка может проживать в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении. 22 декабря вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников говорил, что ее могут выселить в течение двух – трех месяцев.
О ситуации стало известно в августе 2024 г., когда Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость официально продали Лурье за 112 млн руб. Спустя год после заявления певицы ей вернули квартиру, так как ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.