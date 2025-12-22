«Схему Долиной» добавят в словарь неологизмов

О ситуации стало известно в августе 2024 г., когда Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость официально продали Лурье за 112 млн руб. Спустя год после заявления певицы ей вернули квартиру, так как ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.