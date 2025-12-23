Мошенники стали обманывать россиян с помощью якобы бесплатной косметики
Аферисты в России стали предлагать прохожим бесплатную косметику из парфюмерного гипермаркета «Золотое яблоко», а потом требовать за нее оплату, сообщило «РИА Новости».
По данным агентства, злоумышленники подходят к гражданам на центральных улицах. Они представляются работниками магазина и предлагают ознакомиться с образцами парфюма. Мошенники говорят, что пользователь может оставить отзыв в приложении и получить парфюм в качестве подарка.
При этом после утвердительного ответа на такое предложение подставной представитель «Золотого яблока» передает жертве «подарок» в фирменном пакете, но просит вознаграждение за услугу. Он требует перевести на его счет символическую сумму или оплатить наличными. Мошенник, получив отказ, может снизить сумму, но при повторном «нет» говорит, что подарок без оплаты придется вернуть.
22 декабря МВД предупредило, что мошенники также используют схему с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов, вовлекая граждан в противоправные действия. По данным ведомства, злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о простой удаленной работе. Сотрудникам отводится роль посредника при продаже недействительных или неработающих сертификатов: он размещает объявления, принимает оплату от покупателей, оставляет себе небольшой процент и переводит основную сумму третьим лицам – организаторам схемы.