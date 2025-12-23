«Литфонд» мог быть причастен к продаже пропавших книг Варшавского университета

В начале октября The Guardian писала, что в 2022-2023 гг. в Европе были похищены порядка 170 произведений русских классиков. Ущерб от краж составил $3,3 млн. Преступники похищали редкие прижизненные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова из библиотек в Польше, Латвии, Эстонии, Франции и других стран. Злоумышленники использовали поддельные документы и часто заменяли оригиналы низкокачественными подделками, чтобы отсрочить обнаружение пропажи. Одним из наиболее масштабных стал инцидент в Варшавском университете: в октябре 2023 г. пара, представившаяся словацкими исследователями, похитила пять ценных книг, а последующая проверка выявила исчезновение еще 74 произведений.