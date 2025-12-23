«Литфонд» мог быть причастен к продаже пропавших книг Варшавского университета
Российский аукционный дом «Литфонд» мог быть причастен к продаже как минимум двух редких изданий, похищенных из библиотеки Варшавского университета. Речь идет о сборнике стихотворений Александра Пушкина 1829 г. и первом издании «Ревизора» Николая Гоголя 1836 г., пишут «Известия».
Отмечается, при сопоставлении данных об украденных книгах, в том числе, библиотечных штампов, было обнаружено, что пушкинский сборник, проданный «Литфондом» в декабре 2022 г. за 12 млн рублей, содержал печать варшавской библиотеки. В настоящее время информация об этом лоте удалена с сайта аукционного дома и доступна лишь в веб-архивах.
Весной 2023 г. Литфонд анонсировал в прессе продажу редкого первого издания «Ревизора» Гоголя. 20 апреля того же года прошел аукцион, стартовая цена лота составляла 10 млн руб. Сейчас лот №40 в архивах на сайте «Литфонда» отсутствует (после № 39 идет сразу № 41). «Известия» обнаружили его описание с помощью веб-архива. Печать библиотеки Варшавского университета на изображениях «просматривается с трудом», но о ней прямо говорится в описании лота: «На обороте титульного листа и последнем листе печать Варшавского императорского университета, над ней инвентарный номер».
В материале указано, что оба издания связаны с международным расследованием хищений редких книг русских классиков из европейских библиотек в 2022–2024 гг.
В начале октября The Guardian писала, что в 2022-2023 гг. в Европе были похищены порядка 170 произведений русских классиков. Ущерб от краж составил $3,3 млн. Преступники похищали редкие прижизненные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова из библиотек в Польше, Латвии, Эстонии, Франции и других стран. Злоумышленники использовали поддельные документы и часто заменяли оригиналы низкокачественными подделками, чтобы отсрочить обнаружение пропажи. Одним из наиболее масштабных стал инцидент в Варшавском университете: в октябре 2023 г. пара, представившаяся словацкими исследователями, похитила пять ценных книг, а последующая проверка выявила исчезновение еще 74 произведений.