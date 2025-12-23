МВД разъяснило, как действовать при угрозах терактов в мессенджерах
Россиянам не следует пересылать или публиковать сообщения с угрозами взрывов и захвата заложников в мессенджерах, так как это способствует распространению дезинформации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, при обнаружении подобных сообщений важно сохранять спокойствие. «Подавляющее большинство таких сообщений не связано с реальными угрозами», – написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что злоумышленники также часто пытаются создать видимость подготовки нападений на учебные заведения. Для этого используются данные из открытых источников – сведения об учащихся, расписание уроков и информация о школьных мероприятиях. Такие приемы усиливают иллюзию опасности и провоцируют панику.
В МВД подчеркнули, что информацию о подобных сообщениях необходимо незамедлительно передавать в правоохранительные органы. Кроме того, о нарушении можно сообщить через инструменты самой платформы – для этого нужно открыть канал, нажать на значок «три точки», выбрать «Пожаловаться» и указать категорию «Насилие или угрозы».
21 ноября МВД сообщало о регулярной блокировке направленных на дестабилизацию в РФ каналов. Правоохранители поясняли, что злоумышленники в мессенджерах пытаются спровоцировать население, вызвав панику. Для этого они рассылают сообщения с ложными угрозами взрывов и захватов заложников.