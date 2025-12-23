МВД разъяснило, как действовать при угрозах терактов в мессенджерах

В МВД подчеркнули, что информацию о подобных сообщениях необходимо незамедлительно передавать в правоохранительные органы. Кроме того, о нарушении можно сообщить через инструменты самой платформы – для этого нужно открыть канал, нажать на значок «три точки», выбрать «Пожаловаться» и указать категорию «Насилие или угрозы».