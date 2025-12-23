WSJ: Дуров обещает наследство своим биологическим детям, родившимся после ЭКО
Российский миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планирует полностью покрывать расходы на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для женщин, которые родят ему наследников, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, для этого есть два условия: женщины должны быть не в браке, но в возрасте младше 37 лет. Дуров предполагает, что в этом случае он также может предоставить права на наследство всем своим биологическим детям «когда-нибудь, может быть, через 30 лет».
Издание приводит данные Forbes, согласно которым состояние Дурова достигает $17 млрд (более 1,3 трлн руб.). WSJ пишет, что с 2010 г. бизнесмен стал отцом более «100 биологических детей» в 12 странах. Отмечается, что «его образцы остаются замороженными в клинике, московском центре репродуктивной медицины».
Еще в середине 2024 г. сам Дуров говорил, что у него уже есть более 100 биологических детей. По его словам, на тот момент 15 лет назад он стал донором спермы. Миллиардер утверждал, что сначала стать донором его попросил друг, который не мог завести детей из-за проблем с фертильностью в его паре.