WSJ: Дуров обещает наследство своим биологическим детям, родившимся после ЭКО

Еще в середине 2024 г. сам Дуров говорил, что у него уже есть более 100 биологических детей. По его словам, на тот момент 15 лет назад он стал донором спермы. Миллиардер утверждал, что сначала стать донором его попросил друг, который не мог завести детей из-за проблем с фертильностью в его паре.