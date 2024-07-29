Дуров заявил о наличии более сотни биологических детей

Дуров утверждает, что сначала стать донором его попросил друг, который не мог завести детей из-за проблем с фертильностью в его паре. А затем некий «босс клиники» заявил, что у Дурова «высококачественный донорский материал» и его гражданский долг – сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Основатель Telegram утверждает, что как минимум в одной клинике в Москве его замороженная сперма по-прежнему доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей.