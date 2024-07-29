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Дуров заявил о наличии более сотни биологических детей

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о наличии у него более 100 биологических детей. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы.

Дуров утверждает, что сначала стать донором его попросил друг, который не мог завести детей из-за проблем с фертильностью в его паре. А затем некий «босс клиники» заявил, что у Дурова «высококачественный донорский материал» и его гражданский долг – сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Основатель Telegram утверждает, что как минимум в одной клинике в Москве его замороженная сперма по-прежнему доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей.

«Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором», – заявил Дуров, добавив, что хочет помочь «дестигматизировать понятие донорства спермы».

Дуров периодически допускает провокационные заявления и действия. Так, в 2013 г. он заявлял, что готов взять на работу Эдварда Сноудена, а в 2012 г. удалил из «ВКонтакте» все треки Сергея Лазарева. В том же 2012 г. топ-менеджеры «ВКонтакте» во главе с Дуровым бросали самолетики из пятитысячных купюр из окна офиса «ВКонтакте» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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