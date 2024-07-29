Дуров заявил о наличии более сотни биологических детей
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о наличии у него более 100 биологических детей. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы.
Дуров утверждает, что сначала стать донором его попросил друг, который не мог завести детей из-за проблем с фертильностью в его паре. А затем некий «босс клиники» заявил, что у Дурова «высококачественный донорский материал» и его гражданский долг – сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Основатель Telegram утверждает, что как минимум в одной клинике в Москве его замороженная сперма по-прежнему доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей.
«Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором», – заявил Дуров, добавив, что хочет помочь «дестигматизировать понятие донорства спермы».
Дуров периодически допускает провокационные заявления и действия. Так, в 2013 г. он заявлял, что готов взять на работу Эдварда Сноудена, а в 2012 г. удалил из «ВКонтакте» все треки Сергея Лазарева. В том же 2012 г. топ-менеджеры «ВКонтакте» во главе с Дуровым бросали самолетики из пятитысячных купюр из окна офиса «ВКонтакте» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.