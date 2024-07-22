Аудитория Telegram достигла 950 млн активных пользователей в месяц
Мессенджер Telegram достиг 950 млн активных пользователей в месяц, сообщил основатель площадки Павел Дуров в своем канале.
«Telegram достиг 950 млн активных пользователей в месяц – по сравнению с 900 млн весной. На пути к одному миллиарду!», – написал он.
Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по объему пользовательского трафика. В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.
11 июля «Ведомости» писали, что российская аудитория Telegram за год выросла почти на 10 млн человек. В июне 2023 г. количество пользователей составило 52 млн, а в июне текущего года – 61 млн. Telegram никогда не раскрывал официальной статистики по российской аудитории.