Попова заявила об отсутствии новых опасных мутаций коронавируса в России

По ее словам, коронавирус «прошел свой путь пандемического вируса и, как и предполагалось, сегодня стал вирусом сезонным». При этом глава ведомства подчеркнула, что заболевание может тяжело протекать у ряда пациентов, а его последствия еще не до конца изучены. Поэтому она рекомендовала россиянам беречь себя и внимательно относиться к тем мерам, которые медики предлагают для защиты здоровья.