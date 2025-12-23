Попова заявила об отсутствии новых опасных мутаций коронавируса в России
В России не фиксируется появление новых опасных мутаций коронавируса, а сам вирус перешел из разряда пандемических в сезонные. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Отвечая на ваш вопрос по ковиду: никаких новых пугающих, ужасающих мутаций мы не наблюдаем, хотя мониторинг очень плотный», – сказала Попова.
По ее словам, коронавирус «прошел свой путь пандемического вируса и, как и предполагалось, сегодня стал вирусом сезонным». При этом глава ведомства подчеркнула, что заболевание может тяжело протекать у ряда пациентов, а его последствия еще не до конца изучены. Поэтому она рекомендовала россиянам беречь себя и внимательно относиться к тем мерам, которые медики предлагают для защиты здоровья.
11 декабря Роспотребнадзор также опроверг сообщения о распространении в России сверхагрессивного гриппа, невосприимчивого к вакцинации. В ведомстве сообщали, что в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, эпидсезон начался раньше обычного, что характерно для штамма гриппа A(H3N2). По данным санитарных врачей, критических мутаций выявлено не было, а применяемая в России вакцина эффективна в текущем сезоне. Превышение эпидпорогов зафиксировано в 17 из 89 регионов и в большинстве случаев оценивается как умеренное. Существенного роста госпитализаций из-за тяжелого течения гриппа не отмечается.