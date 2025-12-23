Верховный суд разъяснил, что считается разжиганием ненависти

«Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом, <...> сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды», – указано в документе (цитата по «Интерфаксу»). Также правонарушением не должна считаться критика политических, идеологических или религиозных убеждений, а также национальных и религиозных обычаев.