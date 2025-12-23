Верховный суд разъяснил, что считается разжиганием ненависти

Верховный суд разъяснил, что считается разжиганием ненавистиКритика политиков и национальных обычаев не должна считаться правонарушением
Верховный суд (ВС) России посчитал, что критические высказывания в отношении политических организаций и религиозных деятелей не должны подпадать под статью Уголовного кодекса (УК) РФ «разжигание ненависти или вражды». Такое постановление было принято Пленумом ВС.
«Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом, <...> сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды», – указано в документе (цитата по «Интерфаксу»). Также правонарушением не должна считаться критика политических, идеологических или религиозных убеждений, а также национальных и религиозных обычаев.
Верховный суд подчеркнул, что подобные действия будут считаться нарушением ст. 282 УК РФ только в ситуации, когда они совершены публично. В частности, речь идет об использовании СМИ или интернета.
По мнению судей, к действиям, которые разжигают ненависть, могут при этом отнести выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, рассылку массовому читателю и другие действия. Для подпадания под статью УК РФ они должны содержать высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, иных насильственных действий.
22 декабря Верховный суд также принял постановление о том, что антисоветская агитация и пропаганда не являются деяниями, имеющими общественную опасность. Осужденные по этой статье граждане СССР подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения. Высшая судебная инстанция рассмотрела дело жителя Одессы Ивана Мока, осужденного в 1950 г. за измену родине и контрреволюционную агитацию.