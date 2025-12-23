Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Верховный суд разъяснил, что считается разжиганием ненависти

Критика политиков и национальных обычаев не должна считаться правонарушением
Ведомости

Верховный суд (ВС) России посчитал, что критические высказывания в отношении политических организаций и религиозных деятелей не должны подпадать под статью Уголовного кодекса (УК) РФ «разжигание ненависти или вражды». Такое постановление было принято Пленумом ВС.

«Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом, <...> сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды», – указано в документе (цитата по «Интерфаксу»). Также правонарушением не должна считаться критика политических, идеологических или религиозных убеждений, а также национальных и религиозных обычаев.

Верховный суд подчеркнул, что подобные действия будут считаться нарушением ст. 282 УК РФ только в ситуации, когда они совершены публично. В частности, речь идет об использовании СМИ или интернета.

По мнению судей, к действиям, которые разжигают ненависть, могут при этом отнести выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, рассылку массовому читателю и другие действия. Для подпадания под статью УК РФ они должны содержать высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, иных насильственных действий.

22 декабря Верховный суд также принял постановление о том, что антисоветская агитация и пропаганда не являются деяниями, имеющими общественную опасность. Осужденные по этой статье граждане СССР подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения. Высшая судебная инстанция рассмотрела дело жителя Одессы Ивана Мока, осужденного в 1950 г. за измену родине и контрреволюционную агитацию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте