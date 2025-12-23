Верховный суд разъяснил ситуацию с наказанием за неуплату штрафов
Пленум Верховного суда РФ постановил, что административное наказание за неуплату штрафа в срок назначается за каждый факт неуплаты, сообщило «РИА Новости».
В таком случае следует административное наказание по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Статья предусматривает наказание в виде увеличения взыскания в двукратном размере, применение административного ареста на срок до 15 суток или назначение обязательных работ на срок до 50 часов.
По решению Верховного суда наказание назначается за каждый факт неуплаты, в том числе в случае одновременного выявления таких фактов.
18 ноября пленум Верховного суда отнес к основанием для неуплаты штрафа: длительное пребывание лица в стационаре в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность, нахождение на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, а также невозможность осуществления платежа из-за ошибочного указания реквизитов.