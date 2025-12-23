Верховный суд разъяснил ситуацию с наказанием за неуплату штрафов

В таком случае следует административное наказание по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Статья предусматривает наказание в виде увеличения взыскания в двукратном размере, применение административного ареста на срок до 15 суток или назначение обязательных работ на срок до 50 часов.