Среди развлечений за год сильнее всего подорожали спортивные события и выставки

В октябре «Ведомости» писали, что специализированные сервисы выявили продолжающийся рост средней стоимости билетов в российских театрах. Директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс.Афиши» Энрико Мазавришвили сообщил, что этот показатель за девять месяцев 2025 г. вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2706 руб. В Kassir.ru заявили, что цены увеличились на 10% и составили 2293 руб.