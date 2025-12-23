Среди развлечений за год сильнее всего подорожали спортивные события и выставки
Среди развлечений в 2025 г. сильнее всего подорожали спортивные события и выставки, следует из данных «Яндекс.Афиши».
Сервис изучил среднюю стоимость билета с 1 января по 17 декабря 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. По его информации, за указанный период спортивные события подорожали на 28,7% до 1064 руб. Стоимость билета на выставки выросла на 25,2% и достигла 969 руб. Билет на концерты подорожал на 21% до 3498 руб.
Посетить стендап стало на 15,7% дороже. Цена билета увеличилась до 2297 руб. Билет в кино в среднем подорожал до 509 руб. (+15,6%). Стоимость билета на театральные постановки и мюзиклы повысилась на 13,3% и 9,1% соответственно до 2326 руб. и 3529 руб. соответственно. Меньше всего подорожали цирковые представления. Их стоимость выросла на 5,9% и составила 2684 руб.
В октябре «Ведомости» писали, что специализированные сервисы выявили продолжающийся рост средней стоимости билетов в российских театрах. Директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс.Афиши» Энрико Мазавришвили сообщил, что этот показатель за девять месяцев 2025 г. вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2706 руб. В Kassir.ru заявили, что цены увеличились на 10% и составили 2293 руб.