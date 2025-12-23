Газета
В Москве предстоящая ночь станет самой холодной с начала зимы

Ведомости

Ночь на 24 декабря в Москве станет самой холодной с начала зимнего сезона 2025–2026 гг. Температура воздуха опустится до -16, а в Подмосковье до -18–19. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передают «РИА Новости».

По ее словам, резкое похолодание связано с прояснением погоды и сохранением холодного воздушного гребня. В первой половине ночи ожидается ясное небо, что приведет к интенсивному выхолаживанию. «Это будет самая холодная ночь с начала холодного периода, с начала зимнего периода 2025–2026 гг.», – отметила синоптик.

Ожидается, что минимальные температуры будут зафиксированы в Москве и по всей территории Московской области.

19 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жители Москвы, а также всей Центральной России будут праздновать Новый год с бодрящим морозом и снегом.

