В Москве предстоящая ночь станет самой холодной с начала зимы

По ее словам, резкое похолодание связано с прояснением погоды и сохранением холодного воздушного гребня. В первой половине ночи ожидается ясное небо, что приведет к интенсивному выхолаживанию. «Это будет самая холодная ночь с начала холодного периода, с начала зимнего периода 2025–2026 гг.», – отметила синоптик.