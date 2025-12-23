Суд продлил арест зампреду партии «Яблоко» на два месяца
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей экс-депутата Мосгордумы и зампредседателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Круглова Максима Сергеевича», – говорится в публикации.
Круглов обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Срок продления ареста составил два месяца.
10 октября суд наложил арест на имущество бывшего депутата. Сам Круглов был задержан в начале октября. Уголовное дело связано с постом, размещенным в апреле 2022 г. в его Telegram-канале. По версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о действиях российских военных против мирного населения Украины.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.