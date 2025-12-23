Суд продлил арест зампреду партии «Яблоко» на два месяца

10 октября суд наложил арест на имущество бывшего депутата. Сам Круглов был задержан в начале октября. Уголовное дело связано с постом, размещенным в апреле 2022 г. в его Telegram-канале. По версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о действиях российских военных против мирного населения Украины.