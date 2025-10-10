Суд арестовал имущество обвиняемого в фейках об армии экс-депутата Круглова

Круглов был задержан в начале октября. В деле идет речь о посте, опубликованном в апреле 2022 г. в Telegram-канале политика. Следствие полагает, что в публикации содержались заведомо ложные сведения о применении Вооруженных сил против мирного населения Украины. Максимальная санкция по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение недостоверной информации о действиях российской армии) предусматривает до 10 лет лишения свободы.