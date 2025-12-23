Лувр установил решетки на окнах галереи «Аполлона» после ограбления
В Лувре установили крупную металлическую решетку на окна галереи, откуда в октябре были похищены ювелирные изделия на сумму около $102 млн. Об этом заявил заместитель администратора музея Фрэнсис Штайнбок, пишет агентство Agence France-Presse (AFP).
«Это одна из экстренных мер, принятых после кражи», – заявил Штайнбок.
По данным издания, утром рабочие на балконе галереи «Аполлона» установили большую решетку, поднятую краном, чтобы закрепить ее на высоких дверях. В руководстве музея сообщили, что ведется обсуждение о дополнительном укреплении и остальных окон.
После ограбления в музее также развернули полицейское подразделение и усилили систему видеонаблюдения.
Ограбление произошло 19 октября. Злоумышленники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под галереей «Аполлона», где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. В результате ограбления преступники вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Общая стоимость похищенного оценена примерно в 88 млн евро.