ВС установил нарушение прав Лурье нижестоящими инстанциями
Верховный суд (ВС) РФ установил, что суды нижестоящих инстанций грубо нарушили права Полины Лурье при рассмотрении иска певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщается в решении ВС по жалобе Лурье, купившей недвижимость у артистки.
Согласно решению ВС, даже при признании сделки недействительной из-за существенного заблуждения истца суд обязан был применить двустороннюю реституцию (если стороны успели осуществить взаимные предоставления). Это означает, что если Долиной возвращена квартира, то Лурье должна была получить обратно уплаченные за нее денежные средства. Суд подчеркнул, что исключения из этого правила строго ограничены законом. Таким образом, отказ в выплате компенсации покупательнице был признан неправомерным.
16 декабря ВС России принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилья.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Лурье официально приобрела недвижимость за 112 млн руб. Спустя год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.