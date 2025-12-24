ВС установил нарушение прав Лурье нижестоящими инстанциями

Согласно решению ВС, даже при признании сделки недействительной из-за существенного заблуждения истца суд обязан был применить двустороннюю реституцию (если стороны успели осуществить взаимные предоставления). Это означает, что если Долиной возвращена квартира, то Лурье должна была получить обратно уплаченные за нее денежные средства. Суд подчеркнул, что исключения из этого правила строго ограничены законом. Таким образом, отказ в выплате компенсации покупательнице был признан неправомерным.