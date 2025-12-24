Собянин: силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник
Дежурные средства ПВО сбили третий беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
По словам главы Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранним утром 24 декабря Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву.
Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко предупреждал о возможной корректировке в расписании части рейсов.
За ночь силы ПВО уничтожили 172 беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщало Минобороны РФ. Больше всего БПЛА – 110 единиц – было ликвидировано в Брянской области. На Московский регион пришлось четыре сбитых беспилотника (включая два, летевших на столицу) .