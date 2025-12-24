Собянин: силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник

За ночь силы ПВО уничтожили 172 беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщало Минобороны РФ. Больше всего БПЛА – 110 единиц – было ликвидировано в Брянской области. На Московский регион пришлось четыре сбитых беспилотника (включая два, летевших на столицу) .