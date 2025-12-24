Росавиация ввела временные ограничения на полеты во «Внуково»

В ночь на 24 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 172 украинских беспилотника над регионами России. Большинство уничтоженных дронов – 110 единиц – пришлось на территорию Брянской области. Мэр Москвы Сергей Собянин после этого сообщал, что системы ПВО нейтрализовали уже третий беспилотник за утро, летевший в направлении столицы.