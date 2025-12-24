Росавиация ввела временные ограничения на полеты во «Внуково»
После введения ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Внуково» возможны корректировки в расписании ряда рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Информация была опубликована в 8:02.
По словам Кореняко, авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с необходимыми органами. Он отметил, что мера была принята для обеспечения безопасности полетов.
В 8:06 мск ограничения также ввели в аэропорту Уфы. Меры безопасности начали действовать в воздушной гавани Орска с 8:19. Утром 24 декабря Росавиация ограничивала работу аэропортов в Оренбурге и Ярославле.
В ночь на 24 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 172 украинских беспилотника над регионами России. Большинство уничтоженных дронов – 110 единиц – пришлось на территорию Брянской области. Мэр Москвы Сергей Собянин после этого сообщал, что системы ПВО нейтрализовали уже третий беспилотник за утро, летевший в направлении столицы.