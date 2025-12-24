Мошенники начали похищать паспортные данные под видом сотрудников военкомата
Мошенники запустили схему обмана, при которой жертву убеждают в необходимости явки в военкомат и просят прислать паспортные и другие данные якобы для оформления пропуска на территорию режимного объекта, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Согласно схеме, злоумышленник звонит своей жертве и сообщает, что необходимо прийти в военкомат для оцифровки личных данных. По его словам, это место является режимным объектом, поэтому для визита в военкомат нужна повестка или пропуск. Мошенники говорят, что первый из документов они пока выслать не могут, а для оформления пропуска нужны личные данные.
По данным МВД РФ, жертвы аферистов в этой ситуации часто называют им серию, номер паспорта, кем он выдан, а также номер СНИЛС. После этого злоумышленник прерывает разговор. Ведомство посоветовало гражданам не сообщать неизвестным персональные данные по телефону. Кроме того, для получения повесток россияне могут обращаться в военкомат самостоятельно.
23 декабря «РИА Новости» сообщало, что аферисты в России стали предлагать прохожим бесплатную косметику из парфюмерного гипермаркета «Золотое яблоко», а потом требовать за нее оплату. Они предлагают ознакомиться с образцами парфюма, забрать их в качестве подарка за отзыв в приложении, но после того как отдают косметику, просят перевести им на счет символическую сумму. Если отказаться, они могут снизить эту сумму, а при последующем отказе забирают «подарок» обратно.