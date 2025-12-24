Мошенники начали похищать паспортные данные под видом сотрудников военкомата

23 декабря «РИА Новости» сообщало, что аферисты в России стали предлагать прохожим бесплатную косметику из парфюмерного гипермаркета «Золотое яблоко», а потом требовать за нее оплату. Они предлагают ознакомиться с образцами парфюма, забрать их в качестве подарка за отзыв в приложении, но после того как отдают косметику, просят перевести им на счет символическую сумму. Если отказаться, они могут снизить эту сумму, а при последующем отказе забирают «подарок» обратно.