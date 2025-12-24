ФСБ задержала жителя Мелитополя по подозрению в передаче данных о ВС РФ

По данным ФСБ, фигуранты обеспечивали незаконное функционирование SIM-боксов, пополняли баланс SIM-карт, распространяли абонентские номера российских операторов связи и оказывали услуги по регистрации интернет-аккаунтов. В ходе обысков силовики изъяли более 40 SIM-боксов и свыше 9000-SIM карт и чипов. В ФСБ отмечали, что такие нелегальные каналы связи использовались спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность за денежное вознаграждение.