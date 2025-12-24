ФСБ задержала жителя Мелитополя по подозрению в передаче данных о ВС РФ
ФСБ задержала жителя Мелитополя Запорожской области, подозреваемого в передаче Украине сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Ростовской области.
По данным ведомства, задержанный является гражданином Украины. «Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений ВС РФ», – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.
18 декабря ФСБ сообщала о задержании 19 человек в 12 регионах России по делу об организации SIM-боксов для спецслужб Киева. Задержания прошли в Санкт Петербурге, Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае, во Владимирской, Иркутской, Кемеровской и других областях.
По данным ФСБ, фигуранты обеспечивали незаконное функционирование SIM-боксов, пополняли баланс SIM-карт, распространяли абонентские номера российских операторов связи и оказывали услуги по регистрации интернет-аккаунтов. В ходе обысков силовики изъяли более 40 SIM-боксов и свыше 9000-SIM карт и чипов. В ФСБ отмечали, что такие нелегальные каналы связи использовались спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность за денежное вознаграждение.