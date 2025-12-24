Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ задержала жителя Мелитополя по подозрению в передаче данных о ВС РФ

Ведомости

ФСБ задержала жителя Мелитополя Запорожской области, подозреваемого в передаче Украине сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, задержанный является гражданином Украины. «Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений ВС РФ», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.

18 декабря ФСБ сообщала о задержании 19 человек в 12 регионах России по делу об организации SIM-боксов для спецслужб Киева. Задержания прошли в Санкт Петербурге, Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае, во Владимирской, Иркутской, Кемеровской и других областях.

По данным ФСБ, фигуранты обеспечивали незаконное функционирование SIM-боксов, пополняли баланс SIM-карт, распространяли абонентские номера российских операторов связи и оказывали услуги по регистрации интернет-аккаунтов. В ходе обысков силовики изъяли более 40 SIM-боксов и свыше 9000-SIM карт и чипов. В ФСБ отмечали, что такие нелегальные каналы связи использовались спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность за денежное вознаграждение.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь