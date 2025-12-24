Суханова оштрафовали на 30 000 рублей за неисполнение обязанностей иноагента
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего российского журналиста Алексея Суханова (признан иноагентом в России) на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Журналиста признали виновным в непредставлении иноагентом сведений в уполномоченный орган (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Постановление суда датируется 2 декабря 2025 г.
Суханов был включен в реестр иностранных агентов в мае 2025 г. По данным Минюста РФ, он распространял недостоверную информацию о политике российского руководства, выступал против спецоперации и негативно высказывался в отношении граждан России. Кроме того, в ведомстве отмечали, что Суханов сотрудничает с иностранной организацией.