ВС РФ не разрешил умалчивать о преступлениях сожителей

Такой вывод сделал суд, рассмотрев дело женщины, осужденной по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на два года. Она не сообщила об убийстве, которое совершил ее сожитель. В кассационной жалобе женщина настаивала, что сожитель является ее фактическим супругом, поэтому она не обязана свидетельствовать против него. Но они не состояли в зарегистрированном браке.