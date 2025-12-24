ВС РФ не разрешил умалчивать о преступлениях сожителей
Незарегистрированный брак не освобождает от уголовной ответственности за умалчивание о преступлении сожителя, сообщили в Верховном суде РФ.
Такой вывод сделал суд, рассмотрев дело женщины, осужденной по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на два года. Она не сообщила об убийстве, которое совершил ее сожитель. В кассационной жалобе женщина настаивала, что сожитель является ее фактическим супругом, поэтому она не обязана свидетельствовать против него. Но они не состояли в зарегистрированном браке.
Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отметила, что лицо действительно не подлежит ответственности за укрывательство преступления, которое совершил супруг или близкий родственник. При этом в России признается только брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния.
24 декабря пленум ВС внес изменения в свое постановление «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», уточнив перечень обстоятельств, которые не должны учитываться при определении строгости приговора. В частности, высшая инстанция разъяснила, что непризнание подсудимым своей вины, отсутствие раскаяния в содеянном, а также мнение потерпевшего о необходимости назначения более строгого наказания не относятся к обстоятельствам, ведущим к ужесточению наказания.