ГД предложила ввести очередность для усыновления сирот родственниками

Проект был внесен рядом депутатов 24 декабря. Он подразумевает поправки в Семейный кодекс РФ и статью 10 закона «Об опеке и попечительстве». Согласно пояснительной записке, документ предполагает установить очередность между лицами, желающими усыновить или оформить опеку над ребенком, и определить приоритет прав близких родственников перед другими людьми. При этом устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди, независимо от формы такого устройства, допускается только если кандидаты предшествующих очередей отсутствуют, не согласились принять ребенка на воспитание или не могут быть усыновителями и опекунами в соответствии с законодательством. Также это возможно, если суд установил, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам.