ГД предложила ввести очередность для усыновления сирот родственниками
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести очередность на усыновление ребенка родственниками. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект был внесен рядом депутатов 24 декабря. Он подразумевает поправки в Семейный кодекс РФ и статью 10 закона «Об опеке и попечительстве». Согласно пояснительной записке, документ предполагает установить очередность между лицами, желающими усыновить или оформить опеку над ребенком, и определить приоритет прав близких родственников перед другими людьми. При этом устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди, независимо от формы такого устройства, допускается только если кандидаты предшествующих очередей отсутствуют, не согласились принять ребенка на воспитание или не могут быть усыновителями и опекунами в соответствии с законодательством. Также это возможно, если суд установил, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам.
Законопроект при этом не отменяет учета мнения ребенка от 10 лет на его устройство под опеку или попечительство.
Также поправки обязывают органы опеки и попечительства определить форму устройства ребенка в регионе России, где он проживал в родной семье до момента вступления в силу решения суда о лишении или ограничении родительских прав.
В начале декабря уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что количество детей в российских детских домах, домах ребенка, приютах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и других учреждениях, на 1 октября 2025 г. составило 49 061 человека. Значение на 18,2% ниже показателя на 1 июля 2024 г., когда в детских учреждениях одномоментно проживал 60 061 ребенок.